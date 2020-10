GRANDI OPERE

ROVIGO Per vedere gli operai in azione bisognerà attendere un altro po' di tempo, ma il Comune si è già messo in moto per l'operazione di riqualificazione dell'ex ospedale Maddalena. Poche settimane fa è arrivata la lettera, via posta elettronica certificata, con l'approvazione del progetto da 13,5 milioni di euro destinato a cambiare radicalmente il volto del quartiere Commenda e tra le variazioni di bilancio in discussione nell'amministrazione Gaffeo, cominciano ad apparire le voci di spesa per i lavori edili destinati alla realizzazione del futuro edificio polifunzionale dei Rovigo.

Non è ancora stato siglato il rogito del notaio per il passaggio di proprietà dello stabile dalle due ditte Reale Mario Srl e Cefil Srl al Comune (costo 2,6 milioni). Si tratta di attendere ancora qualche giorno, perché la situazione è molto complicata a causa di beghe burocratiche e problemi del passato da risolvere.

SI VOTA LA VARIANTE

Il 13 ottobre, data della prossima seduta consiliare, approderà nell'emiciclo di palazzo Nodari una variazione urbanistica necessaria ad avviare i lavori dell'ex ospedale. Anche questo è un altro tassello fondamentale per organizzare tutto il cronoprogramma. Non c'è un momento da perdere, infatti, perché la durata prevista per assolvere i procedimenti amministrativi e completare l'intervento è di solo tre anni e quindi gli uffici già da tempo si sono organizzati per fare tutto il più rapidamente possibile.

SQUADRA IN CAMPO

Sta nascendo in questo periodo un ristretto team di lavoro gestito dal responsabile unico del procedimento Ruggero Tezzon per seguire l'operazione. Quando quest'ultimo andrà in pensione, nella primavera del prossimo anno, con grande probabilità sarà sostituito da un componente degli uffici dei Lavori pubblici con lunga esperienza in questo genere di opere. Successivamente, tornando all'iter, si partirà con le gare per l'affidamento dei lavori, dove le cifre in ballo sono così grandi che le procedure si rivolgeranno alle ditte di tutta l'Unione europea, non solo a quelle nazionali.

IL BANDO

Il progetto di riqualificazione dello stabile chiuso da oltre 20 anni e delle strade circostanti è nato nel 2016, con l'amministrazione Bergamin, partecipando a un bando dell'allora Governo Renzi. La proposta rodigina è arrivata tra le ultime posizioni in classifica, ciò nonostante ha ottenuto il contributo, uno dei più consistenti se paragonato con le altre città in gara. In questi anni l'iter si è piantato più volte a causa dei litigi tra Bergamin e le due ditte proprietarie del Maddalena, costringendo il Comune a modificare il progetto, ma anche con lo stop ai fondi del governo Lega-5 Stelle.

Tutto è ripartito dopo l'intervento del sindaco Edoardo Gaffeo. Il futuro Maddalena sarà un palazzo enorme, nuovo fulcro della città. Conterrà 90 uffici destinati al Comune, 30 stanze che saranno usate per l'archivio del settore Urbanistica, due sale riunioni complessivamente da 200 metri quadri, una sala conferenze da 240 posti, un terrazzo da 788 metri quadri e un parcheggio da 250 posti auto. Senza contare l'enorme parco che circonda la struttura, che finalmente tornerà interamente fruibile al pubblico. Con molta probabilità vi traslocheranno gli uffici di Urbanistica e di alcuni settori attualmente ospitati nella sede principale di piazza Vittorio Emanuele. Dei cinque piani del Maddalena, solo tre saranno interamente ripristinati. Diverrà un luogo per sviluppare la vita culturale e politica della città. L'intenzione dell'amministrazione, infatti, è quella di renderlo un edificio polifunzionale dove trovino spazio, oltre agli uffici comunali, incontri culturali e di formazione.

Alberto Lucchin

