L'EPIDEMIA

ROVIGO Nuovi contagi nelle case di riposo e tra i bambini in età scolastica nei 97 casi di positività al Covid19 registrati nella giornata di ieri, con i ricoveri che in 24 ore salgono da 53 a 58, gli isolati che aumentano a 1.301 e il totale dei positivi attuali che è di 715 persone. Comincia la procedura di isolamento anche a Borgo Fiorito, la località nel comune di Adria dove alloggiano i profughi richiedenti asilo: qui, nella serata, sono state trovate sei positività delle quali è stata avvertita la Prefettura.

MAXI-FOCOLAIO

Si complica la situazione alla Residence di Ficarolo, dove una trentina di ospiti sono ad oggi positivi conteggiando 5 nuove positività riscontrate con lo screening periodico: una situazione potenzialmente pericolosa dal momento che gli anziani sono i più fragili di fronte all'attacco virale. Sul fronte scuole, i tamponi veloci hanno dato esito negativo su tutti i bambini che hanno eseguito lo screening nella giornata di venerdì. I nuovi casi sfiorano le tre cifre e comprendono: 25 persone contatti di positivi e sintomatiche (età minima 28 anni, età massima 85 anni, età media 55 anni); 30 persone contatti di positivi e asintomatiche (età minima 23 anni, età massima 84 anni, età media 47 anni); 23 persone che hanno effettuato il tampone per comparsa di sintomatologia (età minima 26 anni, età massima 72 anni, età media 54 anni).

NUOVI RICOVERI

Sei persone si sono rivolte al pronto soccorso con sintomi compatibili e difficoltà respiratorie e sono tutti stati ricoverati: si tratta di un uomo del 1940, residente in Alto Polesine, ricoverato in Malattie Infettive a Rovigo; una donna del 1952, residente in Basso Polesine, che è stata subito ricoverata in Terapia Intensiva Covid a Trecenta; un uomo del 1960, residente in Alto Polesine, ricoverato in Area Medica Covid a Trecenta; una donna del 1963, residente in Basso Polesine ricoverata in Area Medica Covid a Trecenta; un uomo del 1938, residente in Basso Polesine, si è rivolto al Pronto Soccorso ed è stato ricoverato in Area Medica Covid a Trecenta e infine una donna del 1945, residente in Basso Polesine, ricoverata in Area Medica Covid a Trecenta. Per tutte queste persone è in corso l'indagine epidemiologica per la ricostruzione dei contatti.

CONTAGI A SCUOLA

Ci sono anche sei bambini e ragazzi in età scolare. Nella giornata di oggi saranno effettuati i tamponi a una classe, ai docenti e al personale Ata di una scuola media del Basso Polesine dove un ragazzo del 2009, contatto di una persona positiva, è stato trovato positivo a sua volta. Sempre in Basso Polesine, sono positivi una ragazza del 2007 e un ragazzo del 2008 che però erano già in isolamento da un lungo periodo e di conseguenza non sarà necessario lo screening nella scuola. Stessa cosa per il caso di una ragazza del 2006 dell'Alto Polesine, anche lei in isolamento fiduciario da tempo. Trovate due positività su bambine in età di scuola materna, del 2011 e 2016, residenti in Medio Polesine, che erano già in isolamento da un lungo periodo in quanto contatto di una persona risultata positiva. Non sarà quindi necessario intervenire sui bambini della scuola.

CASE DI RIPOSO

Per quanto riguarda la situazione delle altre case di riposo, è emerso un operatore del Centro Servizi Anziani Villa Tamerici di Porto Viro durante lo screening periodico della struttura. Risultano positivi tre operatori della Casa di Riposo La Rosa dei Venti di Rosolina, due operatori esterni del CSA San Martino di Castelmassa, un operatore del Centro Servizi Anziani Villa Tamerici di Porto Viro e due operatori e 31 ospiti della Casa di Riposo La Residence di Ficarolo. L'ultimo caso registrato ieri è di una donna incinta, del 1980, residente in Alto Polesine, che è stata ricoverata per ragioni non legate al Covid. Sono tre le gestanti Covid-positive che in questi giorni hanno partorito: stanno tutte bene, e anche i loro bambini.

RICOVERI

I ricoverati aumentano: attualmente ci sono 38 pazienti in Area Medica Covid a Trecenta (2 pazienti trasferiti dalle Malattie Infettive di Rovigo e 2 pazienti dimessi a domicilio, in isolamento, per miglioramento delle condizioni); 9 pazienti in Terapia Intensiva Covid a Trecenta; 7 pazienti in Malattie Infettive a Rovigo; 3 pazienti in Ostetricia e Ginecologia a Rovigo e un paziente in Area Intensiva a Rovigo.

Roberta Paulon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

