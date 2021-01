ISTRUZIONE

ROVIGO Gli studenti delle scuole superiori si preparano al rientro in aula, il prossimo 7 gennaio, dopo la pausa delle festività. Il Dpcm dello scorso 3 dicembre firmato dal premier Giuseppe Conte, varato per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19, prevedeva il ritorno alla didattica in presenza per le scuole secondarie di secondo grado (le scuole superiori, appunto) per il 75% dei ragazzi, ora ridotto al 50 nella prima settimana.

Stabilito dal Dpcm il momento della partenza, a gestire concretamente il rientro in classe, a livello organizzativo, sono le singole scuole: il Governo ha lasciato un certo margine di flessibilità per stabilirne regole e modalità. Come si stanno organizzando le scuole superiori di Rovigo, dunque, in vista della ripresa delle attività? Come detto, ognuno fa per sé non senza qualche difficoltà, ma il metodo che va per la maggiore è quello di dare stabilità alla presenza in aula di classi che si potrebbero definire cruciali nel percorso scolastico del singolo studente.

LE SOLUZIONI

Anna Maria Pastorelli, dirigente scolastica del liceo Celio-Roccati, spiega che «abbiamo lavorato con i collaboratori e abbiamo fatto un passaggio con il comitato Covid per raggiungere l'obiettivo del 75% della popolazione scolastica ogni giorno a scuola. Abbiamo stabilito che siano sempre presenti gli studenti delle prime, delle terze e delle quinte e a rotazione gli altri studenti delle seconde e delle quarte. Cerchiamo di rendere stabili in presenza le classi nei momenti cruciali, quelle in ingresso e in uscita dell'istituto e all'inizio del secondo biennio. Gli altri studenti verranno a rotazione in classe e integreranno l'attività con la didattica a distanza».

Per quanto riguarda i laboratori, «abbiamo pensato di dividere le classi in gruppi, utilizzando il personale Covid che si pensava cessasse l'incarico, invece resta a pieno titolo nel personale scolastico. Tutti gli studenti della classe non possono stare in aula per i laboratori, per questo ho nominato alcuni docenti delle stesse classi di concorso dei docenti titolari, che consentono di dividere le classi in due gruppi. A questo punto il docente diventa un compresente rispetto al collega, entrando anche a pieno titolo nel consiglio di classe».

ROTAZIONI

Sulla stessa linea anche Isabella Sgarbi, dirigente scolastica dell'Istituto di istruzione superiore Viola-Marchesini che comprende anche l'ex Itis Viola e l'ex Ipsia Marchesini, l'Istituto tecnico agrario Munerati di Sant'Apollinare e l'Istituto tecnico per geometri Bernini.

«Se quando potevamo avere solo il 25% in presenza facevo venire solo le classi prime, quelle che iniziavano il ciclo di studi - evidenzia la dirigente - adesso si rovescia la partita e quel 75% verrà a scuola. Rimarrà a turno a casa una serie di classi, in sostanza faremo dei turni per le seconde e le quarte. Le quinte devono essere in presenza per via dell'esame di fine anno, le terze perché iniziano il ciclo del triennio, le seconde e le quarte si turneranno. Questa organizzazione vale per tutti i plessi dell'istituto. Ora in presenza si svolgono solo i laboratori, per cui i ragazzi vengono a scuola un giorno alla settimana».

I PROBLEMI

Se la soluzione ai problemi organizzativi del rientro in classe sembra essere stata trovata da entrambe le dirigenti, esistono dei problemi che ancora non sono stati superati. Pastorelli, in questo senso, evidenzia le difficoltà legate alla didattica a distanza. «Il ricorso alla Dad per la scuola è legato al collegamento internet. Vediamo se lavorare su classi intere o se ridurre il numero di studenti per classe a causa dei problemi della rete dati, che ha bisogno di essere potenziata».

Per Sgarbi le difficoltà sono legate soprattutto al trasporto scolastico, «un problema che esiste da anni e affrontarlo adesso, in emergenza, è difficile», ma anche al fatto che gli studenti pare si siano disabituati alla vita di classe: «Per quanto i ragazzi si siano dimostrati flessibili e bravi, rispettosi delle regole, l'attività a distanza va bene per un periodo. Ormai è da dieci mesi che i ragazzi non sono più abituati a gestire la sana tensione dell'attività in presenza. Fare un compito in classe adesso è un problema e in questo modo si fa fatica ad avere contezza del livello di apprendimento».

