ROVIGO Arriva agli infermieri in trincea contro il Covid-19 la raccomandazione dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Rovigo, che sottolinea l'importanza di usare le mascherine anche dopo il vaccino, e il sollievo di qualche giorno di ferie che l'azienda sanitaria può concedere per la riduzione della pressione sul Covid Hospital di Trecenta. Sono due gli aspetti che in queste giornate riguardano gli infermieri, impegnati in prima linea sia nei reparti Covid sia per mandare avanti le altre attività sanitarie necessarie. Da un lato alcuni degli operatori impegnati al San Luca di Trecenta potranno finalmente tirare un po' il fiato dopo mesi di impegno assiduo in corsia. Lo ha detto ieri il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella nel corso del consueto bollettino quotidiano sui contagi da Covid-19 e sulle attività sanitarie correlate.

TREGUA NEI RICOVERI

Nel comunicare una riduzione dei casi di positività in Polesine, il direttore ha infatti constatato come stia diminuendo anche la pressione sull'Area medica Covid e sul reparto di terapia semintensiva del nosocomio di Trecenta. «Questo ci ha permesso di ridurre il numero delle persone dedicate all'assistenza dei pazienti Covid-19, e da due-tre giorni abbiamo iniziato a dare alcuni giorni di ferie al personale che dai mesi di settembre e ottobre è stato costantemente impegnato sul fronte a Trecenta ha riferito Man mano che si ridurranno la pressione sugli ospedali e la necessità di personale dedicato all'assistenza Covid, potremo dare un po' di respiro e riposo agli operatori e d'altro lato anche far ripartire ulteriori attività ordinarie per quanto riguarda i ricoveri e le attività della specialistica, sia diagnostica sia ambulatoriale».

L'APPELLO DELL'ORDINE

Agli infermieri arriva in questi giorni anche l'appello dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Rovigo, che invita alla cautela e che ha consegnato mascherine Ffp2 a un gran numero di iscritti. «Il vaccino contro il Covid-19 rappresenta una luce in fondo al tunnel, una luce di speranza, ma nell'immediato non possiamo pensare, né come professionisti, né come cittadini, di ritornare alla normalità, anzi dobbiamo continuare a rispettare tutte le misure preventive utili a fronteggiare il virus e a utilizzare i dispositivi di protezione individuale adeguati è la raccomandazione dell'Ordine, che ha ricevuto diverse segnalazioni in merito dai propri iscritti Rimarchiamo l'importanza del corretto utilizzo delle mascherine protettive al fine di contenere il contagio, e non a caso il direttivo provinciale degli infermieri, nella fase di riaumento di contagi fra novembre e dicembre, si è fatto promotore di un'importante iniziativa mettendo a disposizione dei propri iscritti mascherine protettive Fp2, modello Kn95, e creme Nivea. Iniziativa che, visto il riscontro positivo ottenuto, sta continuando anche nel mese di gennaio».

Ad oggi l'Opi Rovigo, grazie al progetto promosso dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche in sinergia con il Ministero della Salute e la Protezione civile, ha consegnato 1.150 mascherine, accompagnate da confezioni di creme Nivea donate dall'azienda tedesca Beiersdorf come omaggio ai professionisti della salute. Le mascherine sono state date agli infermieri che hanno risposto all'iniziativa e a tutti i neolaureati in infermieristica e neoiscritti all'ordine, che hanno conseguito il traguardo in questo momento particolare. «Vuol essere un gesto di vicinanza a tutti i colleghi operanti nelle diverse realtà sanitarie e nei molteplici contesti assistenziali, che si trovano ad affrontare personalmente e professionalmente questo delicato momento». conclude l'Opi Rovigo.

