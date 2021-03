ALTO POLESINE

CASTELMASSA Gli anziani di dieci comuni della porzione più alta del Polesine hanno iniziato ieri a confluire nel mercato coperto di Castelmassa, dove è stato attivato uno dei Centri vaccinali di popolazione dell'Ulss 5. Alle 9, nel mercato coperto, sono arrivati i primi convocati, nati nel 1940 e 1941 residenti a Castelmassa e alcuni dei comuni vicini, per essere sottoposti al vaccino contro il Covid-19. Ad attenderli, oltre al personale sanitario dell'Ulss 5 che si occupa naturalmente della preparazione e somministrazione della dose, anche i volontari della Protezione civile, dell'Associazione nazionale Carabinieri in congedo, presenti fuori dal mercato coperto per assicurare il rispetto del distanziamento e gestire eventuali code, e quelli della Croce blu di Gaiba impegnati all'interno per l'accoglienza.

LA CAMPAGNA

Nei tre box allestiti, in cui il personale dell'azienda sanitaria è in grado di effettuare complessivamente 36 iniezioni l'ora, saranno vaccinati i residenti di Castelmassa, Melara, Bergantino, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Calto, Salara, Ficarolo, Gaiba e Stienta. In questa prima fase il Cvp nel mercato coperto è attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, con un massimo di 144 persone ogni mattina vaccinabili. Il funzionamento non sarà però costante, perché come accadrà anche per i centri di Lendinara e Porto Viro, il centro verrà attivato di settimana in settimana a seconda del numero di dosi disponibili. Per cui è probabile che la settimana prossima ci sia una pausa nelle attività, in attesa di poter riprendere appena possibile.

IL SINDACO

«Naturalmente il nostro auspicio è che le forniture possano essere più cospicue, in modo che si possa vaccinare a pieno ritmo», si augura il sindaco Luigi Petrella, passato ieri mattina poco prima dell'ingresso dei primi anziani, per salutare personale e volontari, e assicurarsi che tutto fosse a posto nel mercato coperto da poco ristrutturato, messo a disposizione dall'ente locale per quest'importante scopo. Quello di Castelmassa è un avamposto particolarmente importante in uno dei due punti estremi del Polesine, perché consente agli anziani residenti nei comuni più vicini alla Lombardia di non dover percorrere decine di chilometri, anche una sessantina, per andare a vaccinarsi a Trecenta.

«Vacciniamoci, vacciniamoci tutti - è l'appello del sindaco Petrella - il vaccino è l'unica strada per uscire da questa crudele e terribile pandemia. Non esiste un piano B».

L'amministrazione comunale, per agevolare l'adesione, si fa carico delle spese per il trasporto dei cittadini massesi impossibilitati a raggiungere il mercato coperto in modo autonomo. Basta contattare il numero 0425/81999 per prenotare il servizio prestato dall'Avp, Associazione volontari polesani.

I. Bel.

