GAVELLO

Studenti e personale docente e non della Scuola primaria di Gavello sono stati posti in quarantena dopo il primo giro di tamponi eseguito nei giorni scorsi nell'ex ambulatorio di piazza XX Settembre. La misura è stata disposta dal Sisp dell'Ulss 5 Polesana a seguito del riscontro di alcune positività tra i contatti stretti del caso indice, il caso che nei giorni precedenti aveva fatto scattare la sospensione in via cautelativa delle lezioni per le classi terza, quarta e quinta, in attesa di un ulteriore riscontro avvenuto con l'esecuzione dei tamponi. Gli accertamenti condotti dal personale sanitario fanno presupporre una ipotetica diffusione virale per la maggior parte delle classi della Primaria.

L'ISOLAMENTO

Considerato quindi il momento critico di diffusione del virus, si è disposta la misura della quarantena con isolamento domiciliare di 10 giorni, fino al 21 novembre prossimo, per gli alunni e il personale insegnante e non della scuola. Tutti andranno ritamponati a fine isolamento. Alunni a casa dunque fino a tale data e lezioni condotte per mezzo della didattica a distanza che dovrà essere attivata.

NIENTE DOPOSCUOLA

Il sindaco Diego Girotto, che ha disposto la sospensione del doposcuola per il medesimo periodo, è nuovamente intervenuto sui canali social per raccomandare a tutti di mantenere la calma e di seguire scrupolosamente le indicazioni date dalle autorità sanitarie. Invariata invece l'attività didattica per la Scuola dell'infanzia e per la secondaria, non toccate dal contagio.

M. Ten.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA