ROVIGO Quello che si instaura tra gli operatori e i ragazzi dei Centri diurni è un rapporto speciale. A volte basta uno sguardo per capirsi.

A causa dell'emergenza Coronavirus, i Centri diurni per disabili sono rimasti chiusi oltre due mesi. Da lunedì scorso, finalmente, le undici strutture della provincia hanno riaperto le porte e accolto i giovani, che con gioia hanno ritrovato gli operatori e i compagni di tante avventure.

CONTROLLI PREVENTIVI

Il direttore generale dell'Ulss 5, Antonio Fernando Compostella, traccia un primo bilancio della ripresa. «Prima di ricominciare, abbiamo fatto il tampone a tutti i lavoratori e agli ospiti, mentre ai familiari è stato eseguito il test sierologico rapido per uno screening generale. Tutti i risultati sono stati negativi, la ripresa è stata quasi totale, l'ottanta per cento delle famiglie ha riportato i ragazzi ai Ceod. Le modalità sono diverse, abbiamo condiviso un protocollo con le regole di sicurezza assieme alla cooperativa Dolce di Bologna, che gestisce tutti i servizi. Tutti gli operatori indossano la mascherina, è più difficile tenerla per i ragazzi, ma l'igiene delle mani e la sanificazione degli ambienti sono continui. I giovani lavorano in piccoli gruppi, formati da massimo cinque persone. Al momento non ci sono situazioni critiche, anzi ci sono gli spazi verdi da sfruttare all'esterno e che favoriscono iniziative e laboratori».

Compostella prosegue evidenziando che «i ragazzi avevano perso il contatto con i loro operatori. Durante il lockdown avevamo messo a disposizione un servizio di contatto telefonico, ma non è stato molto utilizzato, le famiglie hanno preferito stare vicine ai figli».

PRIMO BILANCIO

La dottoressa Paola Casson, alla guida dei Servizi sociali, aggiunge che «la maggior parte delle famiglie ha scelto di condividere i nuovi percorsi e riportare i ragazzi ai Centri diurni dallo scorso lunedì, altre hanno invece usufruito dei servizi alternativi come l'accompagnamento a domicilio per alcune situazioni particolari. Il percorso di reinserimento, durante la prima settimana, è stato indubbiamente positivo, anche per i livelli di sicurezza e la riduzione dei contatti. Il notevole lavoro di riorganizzazione ci ha permesso di introdurre fasce orarie alterne, per accogliere i ragazzi».

L'IMPEGNO

Casson snocciola alcuni dati. «I Centri diurni presenti nel nostro territorio sono undici: Ancora (Canda), Delfino (Lendinara), Girasole, Barin, La Quercia, Le Vele e La Magnolia tutti a Rovigo, Il Sorriso a San Martino di Venezze, il Cdd di Adria e nel Delta il Cda di Taglio di Po. Gli operatori che lavorano nelle strutture sono 112, dei quali due coordinatori, tre infermieri, 75 tra educatori professionali e operatori addetti all'assistenza, undici autisti, undici accompagnatori e dieci ausiliari per le pulizie».

Alessandro Garbo

