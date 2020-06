LE REGOLE

ROVIGO Dopo l'esame cui le scuole superiori sono state chiamate con gli esami di maturità, il cui svolgimento è stato sconvolto dalle indicazioni di contenimento dei rischi epidemici, le scuole si trovano ora ad affrontare lo scoglio più grosso, che è quello dell'inizio del prossimo anno scolastico. Una ripresa delle attività agognata anche dagli studenti, che si sono ritrovati a rimpiangere i bei tempi di quando andavano a scuola, in classe, e non erano costretti a seguire lezioni attraverso uno schermo.

CORSI DI RECUPERO

«Dal primo settembre dicono le linee-guida - le scuole riapriranno per il recupero degli apprendimenti degli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza alla fine dell'anno scolastico e di tutti gli alunni che i docenti vorranno far partecipare in base alle esigenze della loro classe. Dal 14 settembre cominceranno le lezioni». Cardine del cosiddetto piano scuola, resta «il distanziamento fisico, inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni». Rime buccali? Alla domanda che più d'uno si sarà posto leggendo questo termine, scritto in un testo normativo che dovrebbe essere il più possibile chiaro a tutti, la risposta è: significa bocche. Al di là dei virtuosismi lessicali, il concetto è che il metro di distanza non è da intendersi fra i banchi, ma proprio fra le teste degli studenti. Questo rende meno stretti gli spazi di manovra nelle aule. Ma molto è comunque demandato ad una sorta di autonomia, che però, letta con un pizzico di malizia, sembra quasi essere un arrangiatevi, aspetto che ha aspetti positivi e aspetti negativi. Fra questi ultimi il fatto che probabilmente in più d'uno si aspettava che le linee guida dessero indicazioni di più rapida applicazione rispetto a organizzate un po' voi, rendendo l'estate del mondo della scuola assolutamente rovente.

LA PREVENZIONE

Per quanto riguarda le altre misure di prevenzione, nel testo si fa presente che «gli alunni dovranno indossare, per l'intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni, ad esempio attività fisica, pausa pasto. Rimane la possibilità da parte del Comitato tecnico-scientifico di valutare a ridosso della ripresa scolastica la necessità dell'obbligo di mascherina per gli studenti, soprattutto della scuola primaria, per tutta la durata della permanenza a scuola e nei diversi ordini e gradi, una volta che possa essere garantito l'assoluto rispetto del distanziamento fisico». Quindi nelle linee guida dalla stesura elefantiaca, la risposta alla domanda si dovranno usare le mascherine? è, detta in termini comprensibili ai ragazzi che la dovranno indossare: Boh, si vedrà poi. Dall'obbligo della mascherina sono in ogni caso esentati gli studenti con disabilità. E i bambini dell'asilo. «Gli alunni della scuola dell'infanzia si legge ancora nel testo ministeriale - non dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi, esempio guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose».

F.Cam.

