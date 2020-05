PREVIDENZA

ROVIGO In Polesine, già prima degli effetti nefasti del Coronavirus, le pensioni erano una componente rilevante del reddito complessivo. A livello nazionale, secondo la nota diramata dal ministero dell'Economia e delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi persone fisiche (Irpef) e dichiarazioni Iva per l'anno di imposta 2018, il reddito da pensione rappresenta il 29% del reddito complessivo. In Polesine la quota è mediamente maggiore. Nel 2017 a Crespino e Papozze oltre il 50% dei contribuenti, infatti, aveva dichiarato un reddito da pensione, rispettivamente 50,56% e 50,26%. Nel capoluogo la quota era del 38,13%, mentre ad Adria la quota dei pensionati sul totale di chi ha dichiarato un reddito era il 40,99%, a Porto Viro il 44,68%, a Lendinara il 41,80%, a Badia il 41,80% e a Porto Tolle il 44,68%. Le percentuali più basse, invece, a Pontecchio, 32,77%, Rosolina, 32,77%, e Occhiobello, 34,82%.

IL PESO IN EURO

Al di là dell'incidenza percentuale, importante è capirne il peso. Dai dati ministeriali sulle dichiarazioni dei redditi 2019, quindi relativi all'anno d'imposta 2018, le persone che hanno dichiarato un reddito da pensione in Polesine sono state 69.364, per un valore complessivo di 1.123.290.217 euro. Una media di 16.194 euro ciascuno, pari a 1.350 euro mensili. Il dato Inps, relativo alle prestazioni pensionistiche erogate in Polesine nel 2018, indica in 59.661 i percettori di pensioni di anzianità, per un ammontare medio di 15.528 euro, in 4.314 i percettori di pensioni di invalidità, con un valore medio di 11.493 euro, in 21.981 i percettori di pensione indiretta, di reversibilità, mediamente 8.101 euro, in 2.578 i percettori di indennità, come quelle di accompagnamento, che valgono in media 5.893 euro e in 14.526 le persone che percepiscono un assegno assistenziale, di media pari a 5.517 euro.

IL COMMENTO

Le medie, però, cancellano le differenze. Ad addentrarsi nell'analisi dei numeri è Franco Piacentini, già segretario regionale dello Spi Cgil Veneto, che fornisce una prima precisazione: «Il numero dei soggetti in pensione è inferiore al numero totale delle pensioni, perché mediamente ogni persona in pensione percepisce circa 1,25 pensioni». Piacentini rileva poi «che il 70% delle pensioni non supera il valore di mille euro mensili lordi. Non è una novità, bensì l'ennesima conferma che il valore delle pensioni non è mai stato completamente adeguato al reale costo della vita. Negli ultimi dieci anni le pensioni hanno perso il 30% del loro potere d'acquisto. Nella provincia di Rovigo la situazione economica pensionistica è inferiore alla media regionale. Con meno di mille euro mensili, le persone pensionate non arrivano serenamente a fine mese, anzi molte di loro, circa 900mila in Veneto, si trovano in povertà assoluta o sono a rischio povertà. Migliore la situazione pensionistica degli ex dipendenti pubblici».

LE DISPARITÀ

Piacentini aggiunge che «va precisato che il valore economico delle pensioni degli ex dipendenti pubblici, per evitare valutazioni errate, va raffrontato con lo specifico valore di quelle degli ex lavoratori dipendenti dei settori privati, e tenendo in considerazione le particolari condizioni contrattuali e professionali presenti nelle pubbliche amministrazioni. Nella realtà rodigina il raffronto sul valore medio lordo mensile tra queste due situazioni è il seguente: ex dipendenti pubblici 1.700 euro, ex lavoratori dipendenti settori privati 1.300 euro. Gli ex lavoratori dello spettacolo e gli ex sportivi professionisti, con un valore pensionistico lordo mensile di 630 euro, si attestano ai livelli più bassi».

Sulla base di questo Piacentini rivendica «una necessaria nuova riforma previdenziale intergenerazionale, concreta e condivisa, per dare dignità ai pensionati di oggi e certezze per i giovani, gli anziani di domani. Dopo la presente drammatica emergenza sanitaria, dovranno prevalere buon senso, serietà, disponibilità politica, concertazione sociale. Altrimenti il sistema pubblico previdenziale potrebbe subire serie ripercussioni negative».

