Prevenzione, tutto pronto per il piano Ictus Zero

TAGLIO DI PO Sono già possibili le prenotazioni per il progetto Ictus Zero presentato la settimana scorsa a Taglio di Po dal professor Dimitrios Kontothanassis. «L'ictus cerebrale colpisce ogni sei secondi una persona in qualsiasi parte del mondo - ha detto nella presentazione del progetto a tanti colleghi medici - e riconoscerlo, prevenirlo e curarlo sono gli obiettivi del progetto». L'iniziativa prevede di effettuare uno screening gratuito domenica 17 novembre, in collaborazione con le società scientifiche Sidv e Fiv, i medici di...