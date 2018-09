PREVENZIONE ROVIGO L'Ottobre Rosa inizia sabato per prevenire e sensibilizzare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PREVENZIONEROVIGO L'Ottobre Rosa inizia sabato per prevenire e sensibilizzare contro i tumori al seno. L'iniziativa promossa da Andos Rovigo e provincia avrà quest'anno una cerimonia d'apertura speciale: con Donne in corsa: life is pink, sabato alle 17 in piazzale Di Vittorio a Rovigo, alcune volontarie dell'associazione Ryla-Run for Iov di Padova si uniranno a un gruppo locale per consegnare, come nelle corse a staffetta, il testimone per la prevenzione e camminare insieme verso la Gran Guardia, dove la cerimonia di inaugurazione...