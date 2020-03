PREVENZIONE

ROVIGO Il rodigino di 82 anni, ricoverato il 3 marzo perché positivo al Covid-19, era stato nei giorni precedenti anche nell'ambulatorio medico di Boara Polesine. Per questo, sulla porta dello studio dove ricevono i propri pazienti i medici di medicina generale Roberto Turrini e Rita Pia Ceresatto, già nei giorni scorsi è comparso un cartello eloquente, scritto a pennarello e affisso accanto a quello che invitava ad evitare la sosta in sala d'attesa per rischio contagio: «Ambulatorio chiuso fino a sanificazione avvenuta. Vietato entrare. Ordine dell'Asl per presenza paziente con Coronavirus». Così come era passato dalla palestra FirstFit Rovigo, in viale delle Industrie, analogamente chiusa per sanificazione, l'uomo era stato anche dal medico. Si tratta di un paziente già attentamente seguito per una broncopneumopatia cronica ostruttiva, la Bpco, una malattia dell'apparato respiratorio che provoca proprio dispnee simili a quelle che può provocare il nuovo Coronavirus. Un aspetto che ha complicato la diagnosi iniziale e che lo ha visto presentarsi al pronto soccorso pensando a una nuova crisi della sua patologia, dopo aver parlato col medico. Anche il cosiddetto carattere epidemiologico non risultava presente, perché non era stato in quelle che, allora, erano le zone a rischio, né aveva avuto contatti con pazienti positivi. Aveva sì partecipato ad un evento di danza a Ferrara, ma non alla maratona di tango, bensì ad un evento a Tresigallo. Quando si è presentato nello studio medico, non c'erano altri pazienti in attesa ed il medico che l'ha visitato, che è stato poi subito contattato e messo in isolamento cautelativo, è risultato negativo al tampone. Per sicurezza, comunque, è stata disposta la sanificazione degli ambienti e la chiusura dell'ambulatorio.

ORDINE DEI MEDICI

Intanto, il presidente dell'Ordine dei medici di Rovigo e della federazione del Veneto Francesco Noce, oltre a chiedere lo slittamento delle visite ambulatoriali differibile delle Ulss per evitare assembramenti e liberare personale per l'emergenza, ha chiesto la distribuzione a tutti i medici di dispositivi di protezione individuale.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA