PREVENZIONE

ROVIGO A causa dell'emergenza coronavirus quest'anno sono diminuite fortemente negli screening oncologici sia l'attività di invito della popolazione sia le adesioni agli inviti che l'azienda sanitaria locale fa in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute e della Regione. Così, per migliorare l'efficienza del servizio che è una componente fondamentale della sanità pubblica, l'Ulss 5 polesana ha stretto un'importante collaborazione con la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt). Infatti i volontari della Lilt provinciale di Rovigo, in piena sintonia con le linee di prevenzione, supporteranno nei prossimi mesi i servizi aziendali nel contattare telefonicamente le persone che hanno già ricevuto con lettera di invito un appuntamento per la mammografia.

L'obiettivo della telefonata è chiedere conferma della partecipazione allo screening e rafforzare il messaggio di prevenzione, perché lo screening e le diagnosi precoci aumentano molto l'efficacia delle cure e le possibilità di guarigione. Anche per questa attività di supporto l'Ulss 5 è grata alla Lilt provinciale e alla presidente dell'associazione Maria Iside Bruschi, perché la collaborazione è estremamente utile in un periodo storico così difficile per la pandemia di coronavirus. I programmi di screening dell'Ulss 5 forniscono gratuitamente accertamenti per la diagnosi precoce dei tumori del seno, del collo dell'utero e del colon-retto, che in Polesine contano in media ogni anno, rispettivamente, 237 casi (erano 165 nei primi anni 90), 5 casi e 203 casi (dati del Registro tumori Veneto aggiornati al 2016).

CASI DIAGNOSTICATI

Complessivamente, invece, sono 1.719 i casi di tumore diagnosticati ogni anno in media nel territorio provinciale. Purtroppo, la diagnosi precoce in campo oncologico può essere frutto del caso, quando, ad esempio, il tumore è scoperto grazie a un esame fatto per altri motivi. Molto più spesso, però, la scoperta precoce si deve a programmi di screening appositamente studiati. Per la prevenzione del tumore al seno, in particolare, i programmi di screening coinvolgono le donne di età compresa tra 50 e 74 anni, con un'adesione finora in Polesine intorno all'80 per cento delle circa 22.500 donne alle quali è stato recapitato l'invito.

La mammografia permette di individuare il tumore in una fase molto precoce, in quanto identifica noduli inferiori a un centimetro non ancora percepibili al tatto. Se il tumore è piccolo, aumentano le possibilità di guarigione e l'intervento chirurgico è conservativo. L'80-90 per cento delle donne con un tumore di piccole dimensioni e senza linfonodi colpiti può guarire definitivamente.

Nicola Astolfi

