Pretty Run 2019

SPORT E SOLIDARIETÀROVIGO Oltre 1.200 donne di tutte le età ieri sera hanno colorato di rosa la città di Rovigo in occasione della quarta edizione della Pretty Run, podistica non competitiva che coniuga sport, divertimento e finalità benefiche.RISERVATA ALLE DONNEOrganizzato dall'Asd CorriXRovigo, l'evento per il secondo anno consecutivo è stato dedicato esclusivamente alle runner e camminatrici. Partenza e arrivo in piazza Matteotti, in gran fermento già da metà pomeriggio. Prima della partenza Academy Dance, scuola di ballo rodigina,...