Presto in aula anche le accuse della Dda per il traffico di rifiuti

Fra le tante lacrime di commozione al momento della lettura della sentenza, anche quelle di Mario Crepaldi e dei suoi familiari. «Siamo contenti per questa assoluzione commenta l'avvocato Massimiliano Ponzetto, che lo difende insieme a Dario Micheletti Ovviamente, la soddisfazione non lenisce il dolore per la morte di colleghi e amici che continua a portarsi dentro». Alberto Albertini, difeso dagli avvocati Alessandra Chiantoni e Monica Previato, evita di commentare, ma dai suoi occhi traspare il suo tormento per il lungo processo, pur...