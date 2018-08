Presidi e segretari, doppio lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCUOLAROVIGO In Polesine i 17 istituti scolastici che erano a caccia di presidi, avranno tutti dirigenti con incarichi di reggenza: vale a dire che quasi tutti i dirigenti delle scuole in provincia di Rovigo avranno un doppio incarico e in diversi casi il nuovo dirigente scolastico arriverà da fuori provincia. Come riusciranno a gestire il doppio carico di lavoro? «È già difficile dirigere una scuola, ma nei casi dove i posti erano vacanti e in cui è stato disposto l'obbligo di prendere reggenza, sono stati fatti dei pasticci...