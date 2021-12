(F. Bro.) Giampietro Rizzatello, sindaco di Costa e candidato per la lista Centrodestra per il Polesine, appoggiata da Forza Italia, Italia Viva, Fratelli d'Italia, e dalla lista autonoma del Pd, è sereno. Aveva capito che non ce l'avrebbe fatta quando i sindaci di Rovigo e Adria si erano coalizzati nell'altra lista, il loro voto ponderato era determinante. «Gaffeo e Barbierato hanno deciso il presidente - dice Rizzatello - ho stima di Enrico Ferrarese e degli altri sindaci, ma non ci si può definire civici per certe campagne e di partito quando ci sono incarichi da spartire. Non ho alcun rammarico, mi sono candidato come sindaco moderato di area centrodestra, senza sottopormi a inciuci». Lo sconfitto di queste elezioni, però, è convinto di aver perso a causa della guerra interna al Pd, «che ha consegnato la Provincia alla Lega. Ora voglio vedere cosa succederà nei consigli comunali dove i due partiti sono contrapposti. Il baricentro della politica si è spostato a Stienta e Ficarolo, è concentrato lì il potere», aggiunge Rizzatello facendo riferimento all'appartenenza geografica dell'assessore regionale Corazzari, della consigliere regionale Cestari e ora del neo presidente della Provincia. «Mi auguro sarà un buon presidente Ferrarese - continua il sindaco di Costa - ma temo dovrà sottostare a dei diktat della Lega». Rizzatello ha deciso di rinunciare al posto di consigliere provinciale perché non avrebbe avuto tempo per onorare l'incarico (se fosse stato eletto presidente si sarebbe messo in aspettativa al lavoro): «Avrei preso il posto di qualcuno che magari può dedicare più impegno. Darò comunque il mio contributo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA