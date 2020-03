IL BALLO GALEOTTO

ROVIGO Un weekend di festa, allegria, divertimento e balli sensuali rovinato dal coronavirus. C'era anche un professionista di Lusia tra gli oltre 120 partecipanti alla Ronda Estense, manifestazione internazionale dedicato agli appassionati di tango, ospitato dal 21 al 23 febbraio dall'hotel Astra di Ferrara. Due ballerini spagnoli, rientrati nella penisola iberica, avevano avvertito i primi sintomi e contratto il virus. Successivamente sono stati avvisati gli organizzatori dell'incontro, il Dipartimento della salute di Ferrara e i vertici dell'hotel. Sono rimasti in quarantena fino a domenica 8 marzo 22 partecipanti e quattro dipendenti dell'Astra, una misura precauzionale, anche se nessuna di queste persone ha accusato sintomi.

PRESENZE A PICCO

Un problema sanitario che ha portato a pesanti ripercussioni economiche per la struttura: «C'è stato quasi un azzeramento delle presenze, cancellazioni e pochissime nuove prenotazioni - osserva Nicola Scolamacchia, direttore dell'hotel Astra e presidente di Confesercenti Ferrara - In occasione dell'evento non hanno pernottato ospiti della provincia di Rovigo e non abbiamo dipendenti originari del Polesine. Noi abbiamo fornito la lista di tutti i partecipanti alla direzione sanitaria. Ad oggi non abbiamo restrizioni o provvedimenti particolari ma, come avviene per tutte le altre strutture, non possiamo accogliere eventi perché vanno rispettate le distanze di sicurezza e le norme ministeriali».

SERATE COLLAUDATE

Le calde atmosfere spagnole avevano già fatto capolino nella città estense: «Abbiamo ospitato questo grande evento di tango per il secondo anno consecutivo - ricorda Scolamacchia - e anche nel 2019 era stata una grande festa, con ballerini e ospiti provenienti da varie nazioni. Tengo a sottolineare che l'evento si è svolto dal 21 al 23 febbraio, prima che l'emergenza coronavirus scoppiasse in Italia. La situazione era assolutamente tranquilla».

EVENTI ANNULLATI

Sono stati annullati, infatti, tutti gli spettacoli e il Carnevale a Vivi Le Grotte, discoteca in provincia di Bologna, conosciuta e frequentata anche dagli appassionati di danza e balli di gruppo della provincia di Rovigo. In qualità di presidente di Confesercenti Ferrara, Scolamacchia fa una riflessione sul delicato periodo che sta vivendo il commercio: «Qui in provincia di Ferrara gli alberghi hanno registrato cali dell'80% e alcuni operatori stanno valutando se chiudere l'attività. Servono misure di sostegno da parte del Governo. La situazione è drammatica, commercio e turismo sono tra i settori più colpiti, tutto si è fermato da un giorno all'altro. Stiamo provando - spiega - a riportare la gente in centro, per riprendere la vita normale. Si può uscire tranquillamente di casa, con un minimo di accortezza e seguendo una buona educazione sanitaria. Si può andare al ristorante con gli amici e la famiglia, va evitata la psicosi generale». Il numero uno di Confesercenti Ferrara ha già lanciato una proposta che potrebbe essere copiata pure dal Polesine: «D'accordo con l'Amministrazione comunale di Ferrara, i clienti che acquistano nel centro storico beneficeranno di una riduzione del 50% per entrare in un museo. Dobbiamo pensare a vivere e a divertirci, a lanciare messaggi positivi». Confesercenti Rovigo e il presidente Vittorio Ceccato potrebbero prendere spunto dalla vicina Ferrara, visto che venerdì ha aperto i battenti, a palazzo Roncale, la mostra dedicata a Dante dal titolo Visioni dell'inferno, a cura di Alessia Vedova. Un assist dai cugini, per tornare a vivere a Rovigo e scacciare, anche con la cultura, la paura del Coronavirus.

Alessandro Garbo

