PAPOZZE

Nel palazzetto dello sport, dove la Biblioteca ha trovato lo spazio e le condizioni di sicurezza necessarie per proseguire la propria attività culturale, si è tenuto l'incontro con Claudia Sardegna, neolaureata del Conservatorio Buzzolla di Adria. La giovane cantante lirica bolognese ha fornito agli ascoltatori una Pratica guida turistica uditiva per la scoperta dei luoghi della musica e dei compositori del capoluogo emiliano.

IL PERCORSO

Un itinerario da compiere con le orecchie oltre che con gli occhi, con il quale, partendo da San Petronio, ha percorso i portici, i vicoli e le vie della città incontrando personaggi più o meno illustri legati alla musica: da Giovanni Battisti Martini a Ottorino Respighi, da Mozart a Rossini. Dopo il saluto dell'assessore Chiara Mancin, l artista è stata presentata da Luciana Passarella. Nata a Bologna nel 1990, Claudia Sardegna ha iniziato lo studio del canto lirico a 22 anni. Nel 2014 si è esibita a Nordendorf (Germania) come solista e corista sotto la guida del maestro Paolo Zoccarato e l'orchestra di archi del conservatorio di Adria. Molteplici altri gli interessi di Paola Sardegna, direttrice del coro Fuori dalle righe di Trebbo di Reno, soprano nel Coro Athena di Bologna e violoncellista del Quartetto Athena.

Moreno Tenani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA