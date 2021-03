Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Prepariamoci a riaprire le scuole dopo Pasqua per il bene dei bambini e delle loro famiglie». L'invito a programmare il ritorno alle lezioni in presenza arriva da Samuel Scavazzin, segretario generale della Cisl di Padova e Rovigo, che sottolinea come la chiusura delle scuole elementari, delle scuole dell'infanzia e degli asili nido stia mettendo a dura prova migliaia di famiglie. «Per chi lavora fuori casa, i fondi stanziati dal governo...