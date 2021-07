Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(G.Fra.) Conto alla rovescia per Serata d'onore. La prestigiosa manifestazione, tra folklore e solidarietà, promossa dai Bontemponi, in programma sabato, alle 21, a Corte Milana di Bellombra. L'appuntamento, in collaborazione con la compagnia teatrale El Tambarelo di Bellombra, gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di Papozze. I Bontemponi presenteranno per l'occasione nuovi canti e nuovi balli. Numerosi gli ospiti a sorpresa...