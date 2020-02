AGGREGAZIONI LAICALI

ROVIGO Il bene comune e le sfide della globalizzazione in un mondo in continua trasformazione saranno trattate con il corso di formazione socio-politica organizzato dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali, in collaborazione con l'Accademia dei Concordi. domani alle 18 in sala Oliva. Il presupposto dei cinque venerdì di formazione è l'esortazione di Papa Francesco ad amare il pianeta dove Dio ci ha posti e l'umanità che lo abita e a riconoscere la terra come la nostra casa comune. Ma anche la Lettera pastorale del vescovo della diocesi di Adria-Rovigo, Pierantonio Pavanello (nella foto), nella quale si ribadisce l'importanza di diventare fraternità cioè prendersi cura gli uni degli altri, incoraggiarsi reciprocamente. In questo senso, la fraternità ha anche una valenza politica, perché mostra una via per costruire una connivenza più giusta e solidale tra gli uomini». Le domande cui il corso tenta di dare risposta riguardano proprio il fondamento su cui poggiano la creazione della comunità, la partecipazione e la rappresentanza politica, la comunicazione generativa e l'incontro con l'altro.

I RELATORI

Relatori saranno docenti dell'istituto universitario Sophia di Loppiano, nata nel 2007 per favorire l'interazione e lo scambio tra popoli e culture diverse in un'ottica di unità e condivisione al di là dell'autonomia e delle differenze di ciascuno. Tema del primo appuntamento è Comunità e Società. Riconoscersi Comunità: dove comincia il viaggio?. Ne parlerà Antonio Lopresti, docente di teoria politica e storia delle dottrine politiche a Sophia, docente di Scienze politiche e Relazioni internazionali alla Lumsa di Roma, direttore del centro studi Igino Giordani e direttore della rivista Nuova Umanità. Per informazioni aggregazioni.laicali@diocesiadriarovigo.it

