Prefettura, smentita la chiusura: «Non è in agenda»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TIMORI DI CHIUSURAROVIGO L'ombra della chiusura delle Prefettura di Rovigo? Per la nuova inquilina di Palazzo Salvadego Sgarzi, in questo momento interessato dai lavori di restauro della facciata di via Celio, si tratterebbe di un'ipotesi più che remota. A lanciare l'allarme, lo scorso giugno, erano stati per primi Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa, con i propri referenti nazionali Adelaide Benvenuto, Paolo Bonomo ed Enzo Candalino, che nella lettera aperta inviata al neoministro dell'Interno Matteo Salvini lo invitavano a scongiurare il previsto...