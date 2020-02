PREFETTURA

ROVIGO Per 38 anni è stata una delle colonne della Prefettura di Rovigo, ricoprendo fra gli altri anche gli incarichi di commissario straordinario del Comune di Ceregnano, dal marzo al maggio 2006, e di quello di Badia, dal dicembre 2011 al maggio 2012: da sabato il viceprefetto Anna Antonella Pitrelli è in pensione. Dirigente dell'Area I che comprende Ordine e sicurezza pubblica, Protezione civile, Difesa civile e Coordinamento del soccorso pubblico, è stata anche responsabile del II Settore, curando i servizi di Cittadinanza, Polizia Amministrativa, Espropriazioni, Depenalizzazione, Patenti, Ufficio stranieri, Ufficio invalidi civili ed Ufficio del contenzioso.

SENSIBILE E PROFESSIONALE

«Persona di sicura affidabilità e umanità si sottolinea dalla Prefettura - dotata di fine preparazione giuridica, la dottoressa Pitrelli ha saputo farsi apprezzare oltre che per le sue elevate capacità professionali anche per il suo carattere sensibile e nel contempo fermo ed autorevole. Nel lavoro quotidiano ha sempre dimostrato un'incondizionata adesione alle missioni istituzionali curando, in particolare, i rapporti con le forze dell'ordine, i Comuni e la Provincia per quanto attiene alla sicurezza pubblica e alla protezione civile. La dottoressa Pitrelli è un dirigente che ha sempre goduto della massima stima e prestigio sia in ufficio che negli ambienti esterni e ha costituito un assoluto punto di riferimento sia per le istituzioni, le amministrazioni locali e le rappresentanze della società civile sia per i propri collaboratori».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA