PREFETTURA

ROVIGO (F. Cam.) Nei primi tre giorni dall'entrata in vigore del Super Green pass, ben 1.608 le verifiche effettuate tra persone ed esercizi. Nello specifico, sono state controllate 1.386 persone, 12 delle quali sanzionate per mancato possesso del Green pass e ben 34 per il mancato utilizzo delle mascherine al chiuso, e 222 gli esercizi, 8 dei quali sanzionati per mancate verifiche sul possesso delle certificazioni verdi, uno pure con la chiusura provvisoria.

A tracciare un primo bilancio è stato il prefetto Clemente Di Nuzzo nella riunione di coordinamento delle forze di polizia, allargata alla presenza del sindaco di Rovigo, convocata proprio per fare un punto di situazione rispetto all'andamento dei controlli, secondo quanto stabilito dalle direttive adottate il 2 dicembre scorso dal prefetto, con la previsione di un monitoraggio periodico. «I dati pervenuti - sottolinea la Prefettura - confermano che vi è stato un significativo aumento dei controlli. Nel corso dell'incontro non sono emerse segnalazioni di criticità tali da indurre a un aggiornamento del piano dei controlli. Il trasporto pubblico locale non ha subito rallentamenti conseguenti alle verifiche sul possesso del Green pass e in generale, la popolazione sta dimostrando un atteggiamento responsabile».

Di Nuzzo ha nuovamente ringraziato le forze dell'ordine e le polizie locali per l'impegno profuso e ha chiesto loro di continuare, con la stessa attenzione e assiduità, le attività di verifica sul possesso del Green pass, sia nella versione base che in quella rafforzata, oltre che sul corretto e idoneo utilizzo della mascherina e di tutti i dispositivi di protezione individuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA