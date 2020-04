LA PREFETTURA

ROVIGO Nuovo decreto del Governo, nuove regole per le attività produttive, nuove indicazioni, attese oggi, dalla Regione, al fine di contenere l'emergenza da Covid-19. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il provvedimento che prolunga il lockdown fino al 3 maggio, permettendo tuttavia l'apertura di cartolerie, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati e consentendo la ripartenza delle attività di silvicoltura e industria del legno. «Misure restrittive con tre quarti dell'Italia che sta aprendo ha poco senso. Martedì 14 sarà un altro Veneto ha detto ieri il governatore Luca Zaia - Il giorno di Pasqua, (oggi, ndr) faremo una nuova ordinanza. Si concentrerà più sui dispositivi che su restrizioni che rischiano di sparire. Con l'ordinanza faremo un cambio di strategia».

LA RIPARTENZA

In Polesine, in merito all'apertura o meno delle attività produttive, la competenza è demandata al prefetto Maddalena De Luca, impegnata da settimane, nell'esame delle domande da parte delle imprese che non svolgono attività di primaria necessità. Ora cambiano le modalità per decidere chi va avanti e chi no. «Le aziende non inserite nell'elenco dei codici Ateco secondo i decreti del 22 e 25 marzo scorso, se ritenevano di svolgere un'attività funzionale alle produzioni di prima necessità, dovevano compilare un modulo. Con tale documento si chiedeva alla Prefettura di poter continuare ad esercitare o meno. Una task force esaminava la pratica e, nel caso non ci fossero i requisiti, si dava comunicazione della sospensione dell'attività spiega De Luca Ora le imprese che ritengono di dover proseguire la loro attività perché appartenenti a una filiera produttiva ritenuta essenziale, sono tenute a compilare il modulo, presente sul sito della Prefettura, con il quale comunicano le attività che svolgono. Il prefetto, sentito il presidente della Regione, può sospendere dette attività, qualora non si posseggano i requisiti richiesti. Fino all'adozione della misura di sospensione, l'impresa può continuare a lavorare».

NIENTE AUTORIZZAZIONE

Non è più prevista l'autorizzazione per svolgere l'attività nel settore aerospaziale e difesa e maggiori dettagli saranno forniti dalle circolari ministeriali attese in questi giorni. La Pasqua non ferma l'attività del Prefetto che si dovrà coordinare, sul territorio, con le ulteriori novità che saranno comunicate dal Zaia. «Attendiamo alcune specificazioni per poter dare le risposte più complete alle aziende e ai cittadini spiega De Luca Sono ore concitate nelle quali ognuno di noi è chiamato a svolgere il proprio ruolo senza guardare il calendario. In ballo c'è la salute del Paese e il suo futuro economico-produttivo».

Alice Sponton

