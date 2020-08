POSTE

ROVIGO Per le pratiche di successione del caro estinto ora ci si può rivolgere anche agli uffici postali.

Sono 45 gli sportelli di Poste italiane in Polesine che forniscono il nuovo servizio per la richiesta online dell'avvio delle pratiche di successione.

In provincia sono attivi in questo momento circa 103mila libretti di risparmio postale e 218mila buoni fruttiferi. Per ottenere la dichiarazione di credito, ossia il documento necessario per la presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate, da oggi sarà sufficiente accedere alla propria pagina personale del sito di Poste Italiane, compilare la parte anagrafica con i dati personali, caricare i documenti richiesti e selezionare l'Ufficio Postale di riferimento.

Conclusa questa prima fase online, una volta ricevuta la dichiarazione di credito, l'erede o il soggetto legittimato si recherà nell'Ufficio Postale selezionato per la presentazione della Dichiarazione di Successione insieme ai documenti originali, riducendo in maniera notevole i tempi dell'intera richiesta.

Il processo di digitalizzazione avviato da Poste Italiane sigla un altro punto a proprio favore.

La richiesta online della dichiarazione di credito si aggiunge ai tanti servizi forniti da Poste per semplificare le procedure di richiesta documenti riducendo i tempi per il rilascio e offrendo un servizio sempre più rapido ed efficiente. Poste Italiane ha inoltre previsto una serie di agevolazioni per tutti gli eredi che intenderanno avvalersi anche di questa modalità.

Per accedere al nuovo servizio digitale è possibile collegarsi al sito www.poste.it ed accedere alla sezione Successioni alla voce Servizi al Cittadino.

