Pranzo e cena? A domicilio

CIBO A DOMICILIOROVIGO Eat in time, ovvero mangia in tempo, è arrivata a Rovigo da un paio di mesi e da fine novembre è attiva anche a pranzo. Rovigo è la prima provincia in Veneto a ospitare questo servizio, avviato da un'azienda torinese con una catena in franchising. Basta scaricare un'applicazione che permette di ordinare da pc, smartphone e tablet i piatti nei menù di ristoranti e locali in zona, che si consegnano direttamente a domicilio. Andrea Bertaglia è il primo distributore a usare il marchio Eat in time in Veneto, con cinque...