ECONOMIA

ROVIGO Garantirebbero ben 18 nuovi posti di lavoro, da sole, le due attività che attraverso il microcredito aspettano di essere avviate a San Martino di Venezze nel settore delle confezioni. A queste future imprese se ne sommano una decina in attesa, dopo che 60 ditte erano già state avviate in Polesine tra il 2018 e il 2019 grazie allo stesso strumento di credito. Cosa tiene bloccati almeno una trentina di nuovi posti di lavoro, solo in provincia, stimando che ogni beneficiario di microcredito riesce a generare in media 2,5 posti di lavoro?

L'OPPORTUNITÀ

«Il provvedimento è ormai legge dello Stato, ma non può operare in mancanza del decreto attuativo: due righe - spiega Fulvio Barion, vicepresidente nazionale di Confimprese Italia con delega al credito e microcredito - con le quali si autorizza il Fondo di garanzia ad ampliare la sua possibilità di intervento, pari all'80 per cento del finanziamento, dagli attuali 35mila euro massimi fino a 50mila».

In questi giorni il vicepresidente rodigino della Confederazione sindacale datoriale delle micro, piccole e medie imprese, sta lavorando assiduamente di concerto con la senatrice Roberta Toffanin, vicepresidente della commissione Finanze e Tesoro, perché «la formalità del decreto attuativo possa essere colmata e possa dare respiro, così, a chi con coraggio tenta di creare occupazione e autoimpiego».

Il microcredito permette di ottenere finanziamenti per realizzare idee d'impresa o per far crescere un'attività avviata, anche se non si hanno garanzie. «Si rivolge a tutti coloro che intendono far partire o potenziare un'attività di microimpresa o di lavoro autonomo e che hanno difficoltà di accesso al credito bancario. Rispetto ad altre forme di microcredito, questo strumento ha la garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per l'80 per cento dell'importo finanziato: quindi l'intermediario finanziario, in caso di insolvenza dell'impresa, riceve direttamente dallo Stato l'80 per cento dell'importo concesso e rischia appena il 20, per l'importo non coperto dal Fondo di garanzia pubblico».

IMPRESE IN ATTESA

Con l'ampliamento delle garanzie statali fino a 50mila euro, il rischio per l'intermediario sarebbe, al massimo, di 10mila euro, e l'imprenditore, secondo le nuove misure, avrebbe dieci anni di tempo per restituire il finanziamento e non dovrebbe fornire garanzie ipotecarie, perché garantisce il Fondo statale. «Insieme alle due ditte pronte a partire a San Martino - continua Barion - aspettano il decreto attuativo anche due imprese a Lendinara, una Porto Viro e molte altre nei territori contermini al Polesine e in tutta italia», dove sono circa 600 gli operatori territoriali in servizi ausiliari e di monitoraggio per il microcredito, più semplicemente conosciuti come tutor. Barion è tutor di attività avviate, secondo le disposizioni precedenti al Cura Italia poi confluito nel decreto Liquidità, anche in questo 2020 funestato dal Covid. «Ho seguito le pratiche, per esempio, per uno studente universitario che ha avviato un'attività di e-commerce, poi a Rovigo per una ditta che si occupa della sanificazione di autoveicoli di privati e imprese, mentre a Polesella per un'attività di ristorazione che propone un menù esclusivamente di primi piatti e taglieri».

VETI DA SUPERARE

Altre attività che punterebbero sul microcredito per trovare sostegno, come i bar, trovano invece l'ostacolo del no grazie da parte degli intermediari finanziari, a causa del contesto incerto della pandemia di coronavirus. «A distanza di sei mesi dalla pubblicazione del decreto Cura Italia - conclude Barion - la mancanza del decreto attuativo blocca l'operatività del nuovo provvedimento: quanto tempo deve aspettare chi ha il coraggio, nonostante tutto, di fare impresa e creare nuovi posti di lavoro?».

Nicola Astolfi

