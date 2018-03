CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POSTI DI LAVORO BRUCIATIROVIGO «A oltre 100 giorni dall'incendio nel negozio sottostante al multisala ancora tutto è fermo e non sappiamo niente di niente sullo stato delle cose. Intanto, però, giovedì partiranno le lettere di licenziamento per i 20 lavoratori del Cinergia: in questo periodo si è parlato di tanti attori, ma non dei protagonisti, completamente ignorati».LAVORATORI DIMENTICATIUna riflessione amara quella di Fabio Paparella, che del Cinergia era il proiezionista. E' lui a farsi interprete del malumore dei tanti dipendenti...