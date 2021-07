Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(F. Cam.) Si é spento pochi giorni prima del compimento del 91esimo anno di età, il dottor Antonio Bumma. Funzionario per oltre 40 anni delle Poste, prima con la funzione di ispettore poi con quella di direttore provinciale. Approdato in Polesine come funzionario nel 1958. Fu valido funzionario Ispettivo a fianco del dott. Alberto Marsullo, direttore provinciale dal 1957 al 1977. Una coppia encomiabile, in quanto, fu proprio in quel...