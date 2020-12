SERVIZI

ROVIGO Cittadini e soprattutto anziani in coda sotto la pioggia, una situazione che aveva fatto scoppiare l'ira dei sindaci, come a Castelguglielmo e Guarda Veneta. Dopo le numerose segnalazioni, Poste Italiane assicura «di aver messo in atto ogni azione necessaria a mantenere alto il livello di qualità del servizio», e informa «che per i cittadini del comune di Castelguglielmo (dove l'ufficio postale è aperto il martedì e il giovedì, dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato, dalle 8.20 alle 12.35), sono disponibili anche gli uffici di Canda e di San Bellino (entrambi aperti il lunedì, il mercoledì e il venerdì, con orario 8.20-13.35) oltre a quelli di Bagnolo di Po e Pincara che garantiscono il servizio tutti i giorni (dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato dalle 8.20 alle 12.35)». L'azienda sottolinea che «nelle sedi di Trecenta, Lendinara, Fratta e Fiesso sono presenti sportelli automatici Postamat, attivi 24 ore su 24. I Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, ricariche telefoniche e di carte Postepay, ma anche operazioni informative quali estratto conto, saldo e lista dei movimenti».

I disservizi erano stati segnalati anche dai cittadini di Guarda. «Nel comprensorio di Guarda Veneta (oltre all'omonimo ufficio aperto il martedì e il giovedì, con orario 8.20-13.35 e il sabato con orario 8.20-12.35) il servizio è garantito tutti i giorni dalle sedi di Polesella, Bosaro, Pontecchio, Crespino (dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato dalle 8.20 alle 12.35)».

Poste Italiane precisa che anche «negli uffici postali di Polesella, Bosaro e Crespino sono disponibili gli sportelli Atm Postamat, 24 ore su 24. Per accedere alle sedi di Lendinara, Badia Polesine, Rovigo Popolo e Rovigo 1 sono disponibili tre diverse modalità di prenotazione del turno: via WhatsApp al numero 371/5003715, via smartphone con l'applicazione Ufficio postale oppure sul sito www.poste.it.».

