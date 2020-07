UFFICI POSTALI

ROVIGO Sono in maggioranza donne (61%) le persone impiegate da Poste italiane in Polesine, dove con 432 dipendenti dei 129 mila complessivi in Italia e 77 uffici postali (sono 12.809 nell'intero territorio nazionale) è una delle aziende che contribuiscono maggiormente alla crescita del prodotto interno lordo. Nel Nordest Poste Italiane contribuisce anche con 128.478.000 di euro derivanti dall'attività dei fornitori e 54,8 milioni di euro di reddito distribuito ai lavoratori.

BILANCIO INTEGRATO

La spinta economica e l'incremento occupazionale in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, pari a 2.153 posti di lavoro, sono alcuni dei dati contenuti nel Bilancio integrato 2019, che insieme ai risultati finanziari espone il contributo dell'azienda alla creazione di valore condiviso, non solo attraverso le proprie attività ma anche con il coinvolgimento della catena di fornitori locale. Oltre agli impatti economici legati alle attività del Gruppo Poste Italiane nel comparto logistico, nel settore finanziario, assicurativo e dei servizi di pagamento, il contributo alla filiera produttiva arriva infatti dall'acquisto di beni e servizi prodotti da altre imprese, che generano impatti indiretti, mentre dipendenti e fornitori generano a loro volta nel territorio impatti economici indotti. Così, secondo i contenuti del bilancio integrato, che nel 2019 per la prima volta contiene un modello di stima degli impatti economici indiretti prodotti complessivamente dall'azienda nelle singole aree territoriali, Poste Italiane ha acquistato in Italia beni e servizi da circa 2.300 piccole e medie imprese, per un valore totale di 1,2 miliardi di euro, cioè oltre il 48 per cento degli acquisti totali da fornitori italiani.

I RISULTATI

«Significativi - si legge nel comunicato stampa diffuso dall'azienda sul secondo Bilancio integrato del Gruppo - sono stati i recenti interventi straordinari effettuati in provincia nell'ambito del progetto Piccoli Comuni. Oltre alla oggettiva valenza sociale, tali iniziative hanno generato reddito e lavoro per le imprese locali attraverso l'attivazione del servizio Wi-Fi gratuito negli uffici postali; la realizzazione di opere di decoro urbano, nei piccoli comuni e frazioni, in particolare con il restyling e l'installazione ex novo delle cassette postali; l'abbattimento delle barriere architettoniche; le nuove installazioni degli Atm Postamat».

