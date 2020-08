POSTE

ROVIGO Sale a 35 mezzi ecologici la flotta green che Poste italiane fa viaggiare in Polesine per la consegna ecologica, agevole e sicura dei pacchi e della corrispondenza. Più in dettaglio, sono 20 automobili, 12 motomezzi e 3 nuovi motocicli elettrici a tre ruote. I nuovi tricicli solo alimentati elettricamente al 100 per cento: hanno una velocità massima di 45 km/h e un'autonomia per la percorrenza di 60 chilometri, che permette di consegnare corrispondenza e pacchi giornalieri con una sola ricarica. Rispetto ai motocicli tradizionali, inoltre, i veicoli a tre ruote aumentano la stabilità e la sicurezza per il portalettere e permettono di installare un baule più capiente: fino a 270 litri, invece dei 76 litri consentiti finora dalla capienza dei mezzi già in circolazione.

È una caratteristica che va incontro al costante aumento dei pacchi da consegnare, dovuto allo sviluppo degli acquisti online. Il rinnovo della flotta aziendale di Poste italiane punta a sostituire entro il 2022 l'intero parco di automezzi aziendali (26 mila in tutta Italia) con veicoli di ultima generazione. «Ogni giorno abbiamo circa 33.500 mezzi che girano per il Paese - spiega l'amministratore delegato di Poste Matteo Del Fante - Ci siamo dati l'obiettivo di passare da circa l'11% di mezzi green a oltre il 50%».

