LENDINARA

Niente più code in ufficio postale. Ora anche a Lendinara è attiva l'app che consente di prendere un biglietto virtuale per poter andare allo sportello solo quando si avvicina il proprio turno. Poste Italiane informa infatti che ora è attivo anche nell'ufficio postale lendinarese di piazzale Kennedy il servizio che consente di ritirare un ticket per la prenotazione direttamente dal cellulare ed essere avvisati dall'app Ufficio Postale quando è il momento di recarsi nell'ufficio.

Si tratta in pratica di una sorta di biglietto elettronico che consente di mettersi in coda a distanza e poter evitare attese all'interno dell'ufficio, raggiungendolo solo quando si avvicina il proprio turno. Nell'app Ufficio Postale è sufficiente individuare la sede di interesse, cliccare su prenota ticket e poi sul tasto mettiti in fila. In questo modo viene automaticamente generato un numero di chiamata, inoltre viene fornita l'informazione su quanti clienti sono in attesa in quel momento e qual è l'ultimo numero chiamato. Sarà la stessa app ad indicare al cliente con una notifica il momento in cui avvicinarsi ed entrare nell'Ufficio Postale, nel rispetto delle norme sanitarie del momento. La richiesta del ticket è molto semplice e in Polesine può essere effettuata anche per gli uffici postali di Rovigo in Corso del Popolo e di Porto Viro in via Rossini. «L'introduzione di questo nuovo sistema di prenotazione a distanza conferma la vicinanza di Poste Italiane ai cittadini e alle loro esigenze fa sapere la società - I nuovi gestori delle attese installati da Poste Italiane, infatti, oltre a erogare i biglietti per le operazioni allo sportello e ottimizzare la gestione dei flussi dei clienti in sala, consentono di prenotare il proprio turno acquisendo da remoto un ticket elettronico da pc, dalle app BancoPosta PostePay e Ufficio Postale e da WhatsApp al numero 3715003715».

Ilaria Bellucco

