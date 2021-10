Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POSTEAPERTE SELEZIONIPER PORTALETTERE(F. Cam.) Un posto da postino: Poste cerca in provincia e in Veneto, portalettere da inserire con contratto a tempo determinato già da questo ottobre. Per potersi candidare è sufficiente inserire il curriculum vitae sulla pagina web del sito delle Poste https://www.posteitaliane.it, alla sezione dedicata Carriere, nel quale sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. I candidati saranno...