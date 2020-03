UFFICI PUBBLICI

ROVIGO Utenti ammassati nell'androne in attesa di pagare le bollette o ritirare la pensione. Alle Poste centrali sul Corso da quando è scattata l'allerta Coronavirus le entrate degli utenti sono a flusso controllato. Per ragioni di sicurezza non è infatti più possibile mettersi in fila davanti agli sportelli in attesa di essere chiamati. Una volta preso il biglietto con il numero, la fila è dunque anticipata all'entrata dell'edificio. Se la misura mette in sicurezza i dipendenti, meno efficace sembra essere invece per gli utenti che, nelle ore di punta, attendono uno accanto all'altro, e non certo alla distanza di un metro. «Ma guarda te se devo rischiare di ammalarmi per pagare due bollette», si lamentava ieri un'anziana.

DIFESE FAI-DA-TE

Gli anziani si difendono un po' come possono, c'è chi arriva avvolto in ampie sciarpe o foulard e chi invece decide di indossare una mascherina. Se qualcuno accenna un colpo di tosse, la tensione nella sala d'attesa sale in un baleno. C'è chi cerca di proteggersi il volto con un fazzoletto e, chi, invece, decide addirittura di uscire rinunciando al proprio turno. La giornata peggiore è stata lunedì, per la consegna delle pensioni.

SERVIZI PUBBLICI

Gli uffici costretti a tenere aperto per garantire infatti il servizio si sono organizzati ognuno alla propria maniera per evitare assembramenti, come indicato anche dall'ultimo decreto ministeriale che suggerisce le misure per contenere i contagi da Coronavirus. In alcuni sportelli bancari del centro, ad esempio, la porta automatica, gestita dal cassiere, controlla il numero delle entrate in modo che all'interno della banca siano al massimo presenti tre persone. Attendere fuori si legge nelle disposizioni relative all'emergenza coronavirus poste all'esterno di qualche istituto. Alcuni istituti hanno invece deciso di non mettere limitazioni e affidarsi al buon senso degli utenti.

«C'è sempre però chi non rispetta le distanze perché sottovaluta l'allarme virus spiega la cassiera di un'agenzia del centro -, chi addirittura arriva allo sportello con tosse e raffreddore e si mette in attesa. Un'azione, oltre che pericolosa, anche poco rispettosa nei confronti degli altri clienti e di noi dipendenti». Quest'ultimi infatti, benchè siamo a contatto ravvicinato con centinaia di persone (la distanza dallo sportello all'operatore è meno di un metro e non tutte le banche hanno il vetro divisorio) non hanno ricevuto dall'azienda le mascherine. «Abbiamo davvero paura spiega un'altra cassiera che preferisce rimanere anonima -, Abbiamo chiesto alla banca le mascherine, ma non ce le ha fornite. Capisco che l'indicazione è di indossarle sono se si è ammalati, ma è illusorio e pericoloso pensare che tutti quelli che frequentano la banca quotidianamente siano certi delle loro condizioni di salute o rispettosi di non farlo in caso di sintomi influenzali anche lievi».

NEI SUPERMERCATI

In prima linea fin da subito, le commesse dei supermercati. Anche qui, niente mascherina. L'indicazione, in caso di febbre o raffreddore, è infatti quella di rimanere a casa. «Mi sentirei più sicura con la mascherina spiega la cassiera di un supermercato della città ho visto che in Cina chi è contatto con il pubblico la usa ed è anche una garanzia per il cliente. Invece in Italia chi indossa la mascherina è accusato di fare allarmismo». Spostandosi nei diversi ambulatori medici della città, la situazione sembra essere più sotto controllo. Chi ha sintomi influenzali deve infatti telefonare e non presentarsi in ambulatorio rischiando di infettare anche altre persone. Qui, invece, il Ministero della Salute prevede eventualmente l'utilizzo di mascherine nelle sale d'aspetto. Qualche giorno fa una pediatra della provincia ha deciso di fare attendere i genitori e i piccoli pazienti in auto davanti all'ambulatorio. Terminata una visita, l'infermiera scendeva nel parcheggio e chiamava il nuovo paziente.

Roberta Merlin

