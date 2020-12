Positivo e in isolamento domiciliare a Grignano. Ma era invece, febbricitante, in centro, in Corso del Popolo, con una borsa della spesa. È stato un passante a segnalarlo a una pattuglia della polizia locale, che dopo aver identificato l'uomo, un 44enne di origini nigeriane, e realizzato che avrebbe dovuto trovarsi in casa, ha chiesto il supporto del Suem, per invitare l'uomo a tornare a casa. Sono stati minuti convulsi, proprio a un passo dallo sportello automatico delle Poste centrali, perché l'uomo sembra aver inizialmente reagito in modo scomposto agli operatori, fortunatamente adeguatamente protetti, ma non per questo meno preoccupati. Con cautela e una notevole dose di pazienza, è stato poi riportato a casa, in ambulanza. Nei suoi confronti, inevitabile la denuncia per l'inosservanza del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora. Fra l'altro, proprio in quei convulsi momenti, poco dopo le 16.30, c'è stato anche un intervento di due pattuglie della Squadra volanti poco distante, in via Giordano Bruno, perché un gruppo di ragazzi stavano giocando in modo sguaiato fra di loro, con urla, epiteti e spintoni e un uomo, che li ha invitati ad un comportamento più educato, ne ha ricevuto in cambio un cazzotto in faccia. L'uomo ha subito chiamato la polizia, arrivata in tempo per bloccare sul nascere il tentativo di fuga dei giovani, tutti identificati.

