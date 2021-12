PANDEMIA

ROVIGO Sono 150 le nuove positività di giornata. Un numero altissimo, superiore anche alla già alta media dell'ultimo periodo, a testimonianza di come il contagio si stia diffondendo con una rapidità impressionante. A evidenziarlo, un dato che mette quasi paura: i 2.723 contagi complessivi registrati nei primi 22 giorni di dicembre sono quasi il 14% dell'intero numero di positività che sono state accertate dall'inizio dell'epidemia, nei quasi due anni ormai trascorsi dal febbraio 2020. Numeri che non si vedevano dalle fasi più nere della seconda ondata. Numeri che spingono a ricorrere alla massima prudenza anche per tutte le occasioni di possibile aggregazione.

Prova ne è l'annuncio da parte di Paolo Zoccarato, direttore del conservatorio Antonio Buzzolla e del primo cittadino di Adria Omar Barbierato, del rinvio a data da destinarsi del preannunciato concerto di capodanno che proprio l'orchestra sinfonica del conservatorio avrebbe dovuto tenere il primo gennaio al teatro comunale, «in seguito all'aumento della curva dei contagi per il Coronavirus che si sta registrando anche nella nostra provincia».

Anche perché, purtroppo, è in crescita anche il numero dei ricoveri, salito a 83 dagli 81 di martedì, tornando quindi al livello massimo raggiunto in questa nuova ondata, dopo essere sceso, sabato, a 77. Fortunatamente, sono calati da 7 a 6 i pazienti in Terapia intensiva, ma quelli di Area medica e semintensiva pneumologica sono arrivati a 49, arrivando a occupare quasi tutti i 52 posti letto attivati con la riorganizzazione del 10 dicembre scorso, pari in sostanza a metà della capienza massima del quarto piano del San Luca. Anche l'ospedale di comunità Covid, sempre a Trecenta, è vicino al limite dei posti attivati, 21 su 26. Oltre a questi, ci sono poi anche 7 pazienti nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo.

Nelle case di riposo, scende da 11 a 10 il numero complessivo delle positività, perché si è negativizzato l'operatore del Csa di Adria e sono nuovamente scesi da 7 a 6 gli ospiti positivi alla Rsa di Rosolina, ma c'è un nuovo contagio, di un operatore della Casa Sant'Antonio di Trecenta.

Il dato che porta un filo di luce in mezzo a dati così poco rassicuranti arriva però dalle guarigioni: nel bollettino se ne riportavano ben 152, un numero superiore a quello delle pur tante nuove positività, così che il numero dei polesani con contagio in corso si attesta a 1.671, mentre sono 3.143 quelli in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Dal punto di vista del tracciamento, invece, solo 65 delle nuove positività sono state accertate in persone che erano già state individuate dal Sisp come contatti di persone positive e per questo posti in quarantena preventiva. Altro segnale che indica come il contagio si stia diffondendo sempre più velocemente. Nel bollettino del 22 dicembre 200o si dava conto di 81 nuove positività, solo 6 delle quali in persone già tracciate, di ben quattro decessi, di un numero di ricoverati pari a 130, 16 dei quali in Area intensiva fra Trecenta e Rovigo, e con ben 97 in Area medica e semintensiva al San Luca, mentre i casi di positività in 14 delle 20 Rsa erano 388.

Sul fronte delle vaccinazioni, intanto, si va avanti senza soste. Nel campo pediatrico martedì sono stati vaccinati altri 94 bambini fra i 5 e gli 11 anni, arrivando al 4,3% di copertura dei piccoli polesani in questa fascia di età, con altri 1.503 prenotati fino al 5 gennaio, mentre sempre mercoledì, con 2.556 somministrazioni totali, sono arrivate a quota 71.486 le dosi booster, pari al 60,9% di copertura della platea potenziale, con le prime ormai quasi a 189mila e la copertura complessiva di tutta la popolazione che punta verso l'86%.

Francesco Campi

