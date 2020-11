Persone positive al Covid-19, e perciò poste in isolamento presso il proprio domicilio, che invece se ne vanno tranquillamente in giro per le strade, frequentano locali, attività e parchi cittadini. Sulle prime sembravano le solite voci di paese, con la paura del contagio che porta al sospetto e alla diffidenza, invece gli accertamenti che la Polizia Locale ha compiuto nei giorni scorsi hanno permesso di trovare riscontro alle sconcertanti segnalazioni arrivate dai cittadini. «Purtroppo con i controlli mirati di questi giorni ci è stato possibile accertare come vi sia taluno che si muove senza rispettare le regole. Arrivando anche, pur positivo, a violare l'obbligo di non uscire di casa per evitare di contagiare gli altri, sfidando la possibilità di incorrere in sanzioni - conferma il neo comandante della Polizia Locale, Romeo Daniele - Invito i cittadini a seguire le precauzioni del distanziamento, indossando la mascherina e igienizzando costantemente le mani. Ma anche segnalando telefonicamente alla Polizia Locale eventuali situazioni di ritenuta criticità». A dispetto della buona prova di disciplina mostrata dalla comunità la scorsa primavera, quando i casi di contagio erano stati tutto sommato limitati, nel corso di questa seconda ondata i comportamenti sono di segno opposto e a nulla sembrano valere le informazioni e le raccomandazioni che non hanno mai smesso di sottolineare la pericolosità della pandemia da Covid-19. La chiusura dei centri commerciali e la bella giornata, domenica scorsa, aveva portato moltissima gente a Rosolina Mare facendo felici gli operatori della località. Ma creando quegli assembramenti che dal governo in giù tutti cercano di scoraggiare.

GIOVANI NEL MIRINO

Ma per restare alla quotidianità rosolinese, dove il virus ha colpito nelle scuole, casa di riposo, municipio e un po' ovunque, l'indice viene puntato in particolare contro i giovani. Assembramenti segnalati da più parte nei pressi delle scuole medie, nella panchina vicino alla casa di riposo e nel vicino Parco del Donatore. È per questo che è scesa in pista la Polizia Locale e, in collaborazione con Carabinieri e Protezione Civile, ha già iniziato ad intervenire nei punti di aggregazione per garantire il rispetto delle regole.

Enrico Garbin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

