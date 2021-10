Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Ben 35 nuovi contagi in 24 ore. Il bollettino di ieri dissipa ogni dubbio sul fatto che la ripresa della circolazione del Coronavirus in Polesine sia un dato di fatto. Accompagnata da una crescita continua dei ricoveri, saliti dai 17 di sabato a 19. Per capire meglio l'impennata degli indicatori epidemici, basti pensare che nell'ultima settimana sono emerse 143 nuove positività, la settimana precedente erano state 82 e quella...