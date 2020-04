Un solo nuovo tampone positivo e un caso di ripositivizzazione in un paziente. Un solo riscontro di positività al coronavirus è emerso nella giornata del 25 Aprile: si tratta di una donna del 1973 dell'Altopolesine, infermiera dell'Ulss. Ha contratto il contagio in ambito familiare, dato che il marito, prima di lei, è risultato positivo. È partito comunque il protocollo su tutte le persone entrate in contatto con lei, con l'isolamento dei pazienti e lo screening sui colleghi. In particolare, «nonostante l'infermiera abbia sempre indossato i dispositivi di protezione, si faranno anche tamponi ai colleghi infermieri», ha dichiarato il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella. Un dato unico che dice due cose: il trend di diminuzione dei contagi è ormai netto; tolto il virus dalle strade, sono le comunità chiuse (come ospedali e case di riposo) a richiedere massima protezione. L'attenzione è massima anche per gli asintomatici. Del nuovo caso ha parlato il direttore generale Compostella con Gian Luca Casoni, direttore dell'ospedale Covid Trecenta: «Dopo la ripositivizzazione di un ospite della struttura di Fratta al terzo tampone, c'è il caso di un paziente trovato positivo il 24 marzo con un primo tampone; positivi i 4 test seguenti, poi il 15 aprile è arrivato il primo tampone negativo, seguito da un altro negativo dopo 24 ore. Ora, secondo tutti i protocolli questo paziente, asintomatico e con tamponi negativi è considerato dimissibile: per scrupolo, il medico ha fatto un ulteriore tampone, risultato positivo. Il virus è subdolo». R.Pau.

