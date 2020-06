PORTO VIRO

Tre autorizzazioni rilasciate la settimana scorsa e un'altra manciata in esame. Sono una decina le richieste presentate dagli esercenti cittadini per allargare i plateatici di cui già dispongono o per dotarsi di uno spazio aggiuntivo esterno di cui attualmente siano privi. Tanto le autorizzazioni già rilasciate che quelle in esame, vengono da bar, ristoranti e pizzerie, cioè le tipologie di attività che più sono state penalizzate dall'emergenza sanitaria e che sono gravate da molte limitazioni. La possibilità di aumentare lo spazio esterno, con un provvedimento che l'Amministrazione comunale ha recepito con una delibera di giunta del mese scorso, è stata raccomandata in particolare proprio ai comuni che rientrano nei distretti del commercio. E l'amministrazione Veronese, con un provvedimento valido fino al 31 ottobre e prorogabile, ha deciso di concedere la possibilità di ampliare fino ad un massimo del doppio la superficie già occupata, esonerando i richiedenti dal pagamento del canone, quindi ha messo a disposizione gli spazi pubblici - marciapiedi, piazze, parcheggi - a titolo gratuito.

L'iniziativa di concedere gratis l'ampliamento dei plateatici non è però l'unica con cui l'Amministrazione comunale si è posta a sostegno dei commercianti.

«Nei giorni scorsi - racconta l'assessore al commercio Valeria Mantovan - abbiamo avuto un incontro preliminare per studiare la possibilità di costruire una app su misura per il commercio 2.0 in città. L'idea si muove su un duplice binario: avere uno strumento che consenta ai nostri esercenti di difendersi dalla concorrenza del commercio online, ma anche un sorta di paracadute nel caso in cui, in autunno, dovesse malauguratamente riproporsi l'emergenza.

