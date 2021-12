PORTO VIRO

Risolto in 24 ore il giallo del corpo ritrovato in pineta. Già con i primi accertamenti della notte si era dissipato l'alone di mistero che aveva inizialmente avvolto il ritrovamento del corpo senza vita del giovane di origini nordafricane nella pineta di Cao Marina, mercoledì sera. Tutti gli elementi raccolti dagli investigatori sembrerebbero concordare e condurre verso la classificazione della sua morte come il drammatico risultato di un gesto di natura volontaria. Da parte degli inquirenti viene mantenuto ancora il massimo riserbo, sia per motivi legati alla delicatezza della vicenda, sia perché ancora devono essere completati accertamenti decisivi.

ESAME AUTOPTICO

A cominciare dall'autopsia, visto che nonostante si ritenga più che plausibile l'ipotesi che si sia trattato di un atto sucidiario, non sembrerebbe essere stato chiarito, o quanto meno non arriva alcuna conferma in questo senso, quale sia stata la causa che ha portato la vita del giovane ad interrompersi bruscamente. Una bottiglia vuota, che è stata repertata e inviata ai laboratori dai carabinieri che hanno eseguito i primi accertamenti, sembra poter essere un elemento in grado di offrire prime risposte. Come, ovviamente, l'autopsia. Ma, per dirla chiaramente, non c'è nessuna ipotesi di omicidio in piedi in questo momento. Anche perché, a differenza di quanto trapelato inizialmente, nessuno strano segno sarebbe stato riscontrato sul corpo del giovane, quanto piuttosto, quelli sì, elementi compatibili con un principio di assideramento. E non sarebbero emersi nemmeno altri elementi che possano lasciare adito a ricostruzioni oscure.

GESTO VOLONTARIO

Purtroppo, infatti, tutto lascia pensare che sia stato tutto frutto di un gesto volontario. Perché già in precedenza il giovane risulterebbe aver tentato analoghi disperati gesti. E perché sembrerebbe aver in qualche modo preannunciato l'intenzione di volersi togliere la vita quando è uscito di casa. Senza più far ritorno. Non un giallo, quindi, ma una mesta vicenda di dolore e di insondabili tormenti interiori.

Il cadavere è stato trovato ai margini della pineta delle dune fossili di Porto Viro e, più precisamente, in uno spiazzo lungo una strada sterrata, che porta ad un gruppo di case e che si diparte da via Cao Marina. Un ritrovamento che ha subito visto i carabinieri della Stazione portovirese mobilitarsi e ricevere immediatamente anche il supporto dei colleghi del Nucleo operativo. Le indagini hanno già trovato le prime drammatiche risposte. È per questo che, a differenza di quanto riportato ieri, e ce ne scusiamo, il pm di turno non si è recata sul luogo del ritrovamento.

SOS SUICIDI

Per andare in aiuto a chi vive situazioni di disagio e depressione sono attivi vari punti di ascolto, anonimi e gratuiti. Fra questi anche Telefono amico, che risponde tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 e che ha una suo centro di ascolto anche a Padova, con un apposito numero anche per chat Whatsapp, 324 011 72 52, attivo con un volontario tutti i giorni, dalle 18 alle 21.

Francesco Campi

