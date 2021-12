PORTO VIRO

Per far fronte agli eventuali picchi della domanda di gas durante l'inverno 2021-2022 e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti al sistema nazionale, Adriatic Lng potrà rigassificare fino a 60mila metri cubi di gas naturale liquido stoccati in precedenza nei suoi serbatoi e metterli a disposizione di Snam Rete Gas. È questo l'esito della gara per il servizio di Peak shaving rivolta a tutti gli operatori del mercato Gnl che Adriatic Lng ha organizzato per conto del Ministero della transizione ecologica (Mise). Il Peak shaving, che letteralmente significa la limatura del picco, è un procedimento che prevede di immagazzinare energia quando la domanda è bassa, per poi rilasciarla quando invece torna a crescere. La logica è quella di non trovarsi impreparati nel caso di un inverno particolarmente rigido o di distorsioni del mercato, mantenendo flessibilità nella gestione dei flussi della domanda e stabile il prezzo per i consumatori. Non a caso, si tratta di una delle misure individuate dal Piano di emergenza redatto dal Mise per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti al sistema nazionale del gas per l'inverno in corso.

APPROVVIGIONAMENTI

Con i 60mila metri cubi di gas già stoccati nei propri serbatoi e tenuti come quantitativo di riserva a disposizione di Snam Rete Gas fino al 28 febbraio prossimo, Adriatic Lng si conferma non solo leader nel settore della rigassificazione in Italia ma, sottolinea con orgoglio una nota aziendale, anche Il proprio impegno nel contribuire alla sicurezza del sistema nazionale degli approvvigionamenti del gas. Un ruolo che si deve in buona parte al terminal di Porto Levante, che, dall'entrata in funzione nel 2009, sta garantendo circa il 10% dei consumi nazionali, quota che nei prossimi anni potrebbe salire se passerà il progetto di portare la capacità di rigassificazione dell'impianto da 8 a 9 miliardi di metri cubi anni.

