PORTO VIRO

METODO CARITAS,

INCONTRO

(E.Gar.) È possibile fare rete tra le comunità cristiane e il variegato mondo che già opera in ambito sociale? Se ne parlerà stasera, alle 20.30 all'oratorio di San Giusto per iniziativa dei parroci delle tre parrocchie cittadine, don Alfondo Boscolo (San Bartolomeo), don Michele Canella (Scalon) e don Stefano Donà (Visitazione di Maria Santissima), convinti che Insieme si può convolgendo associazioni, volontari e singoli. Stefano Enzo, direttore della Caritas diocesana di Venezia parlerà de Il lavoro di rete tra volontari e servizi: buone prassi con l'operatrice Caritas Giuliana Tosetto. Informazioni al 329-7932703. Super green pass obbligatorio.

PORTO VIRO

CONVOCATO LUNEDÌ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ultima seduta dell'anno per il consiglio comunale, lunedì, alle 18 in presenza e possibilità per il pubblico di assistere ai lavori in aula oppure in diretta streaming dall'apposita sezione del sito istituzionale. Tre i punti all'ordine del giorno che, tenuto conto che il prossimo anno sarà quello del rinnovo del consiglio, puntano ad evitare ogni difficoltà o il ricorso all'esercizio provvisorio: l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024; la revisione delle partecipazioni detenute dall'ente al 31 dicembre 2020; l'approvazione delle aliquote per l'anno 2022 dell'Imu.



