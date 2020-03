PORTO VIRO

L'attività dell'Ente Parco non si ferma, pur limitata al funzionamento degli uffici interni e al consiglio direttivo, composto dal presidente, Moreno Gasparini e i consiglieri Maura Veronese, Roberto Pizzoli, Giovanni Chillemi e Adriano Tugnolo. Nell'ultimo consiglio direttivo, il 10 marzo, si è discusso il documento del gruppo di coordinamento della Ogd (Organizzazione di gestione della destinazione turistica) - Po e il suo Delta dal titolo Prime proposte delle regioni italiane per un Piano straordinario di misure per affrontare l'emergenza Coronavirus». Con la discussione di tale documento e la condivisione delle misure proposte, il presidente Gasparini e tutto il consiglio direttivo, hanno voluto approfondire e proporre alla Regione Veneto interventi per il territorio del Delta del Po.

LE PROPOSTE

Il documento contiene proposte concrete per il sostegno del comparto turistico regionale e del Delta che dovranno essere messe in campo dal Governo e dalla stessa Regione. Il sostegno al made in italy, la promozione attraverso testimonial internazionali, il sostegno economico alle attività turistiche queste alcune delle azioni previste che sono state discusse anche dal Governo. Il presidente Gasparini ha posto l'attenzione sul grande impegno che come Ente Parco e Ogd, in coordinamento con la Regione, si sta producendo per la programmazione della promozione del territorio impegnando risorse importanti per essere pronti alla ripartenza appena superata l'attuale crisi sanitaria.

«Si deve utilizzare questo difficile periodo - ha sottolineato il presidente Gasparini - per predisporre progetti e programmi atti a rilanciare il nostro Delta del Po e in generale l'intera destinazione turistica Po e suo Delta da Melara a Porto Tolle, e noi lo stiamo facendo, perchè di questo ha urgente bisogno il nostro territorio».

G.Dia.

