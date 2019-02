CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTO VIROIl Comune perde un finanziamento regionale destinato ad un intervento di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica e si trova a dover comunque pagare 20mila euro per l'assistenza alla progettazione relativa alle opere auspicate. A far chiarezza sulla questione della revoca avvenuta proprio in questi giorni è il sindaco, Maura Veronese, che ripercorre le fasi che hanno portato all'attuale situazione. «A fine agosto 2015 ricorda il primo cittadino - l'allora sindaco Thomas Giacon aveva partecipato ad un bando di concorso...