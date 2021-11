Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PORTO VIRO(E. Gar.) La stagione autunnale offre nuovi motivi di visitazione del parco delle dune fossili di Fornaci, così come non si ferma l'instancabile opera di promozione che l'associazione Le Dune porta avanti anche allargando il campo e le collaborazione sul territorio. «Natura e cultura sono un patrimonio inestimabile per la città, ma rappresentano anche un importante volano per lo sviluppo locale -afferma Dismo Milani, presidente...