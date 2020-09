L'EPIDEMIA

ROVIGO Quattro nuovi contagi, fra i quali quelli di due operatori della Casa di Cura di Porto Viro, emersi ieri, insieme anche a una nuova morte. Giovedì, infatti, si è spenta, nella sua abitazione, una 81enne, precedentemente ricoverata proprio nella struttura portovirese e che era stata poi trovata positiva al virus. Tuttavia, sottolinea il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella (nella foto), «in questo caso si deve assolutamente parlare di un decesso con Covid e non di un decesso per Covid, perché mi sento di poter affermare che il Covid non ha giocato un ruolo, essendo affetta da una grave patologia, già in fase terminale. Era per questo che era stata ricoverata a Porto Viro. ma poi dimessa in vista di un trasferimento in hospice».

LA STATISTICA

Tuttavia, a livello statistico, rientra comunque nel freddo conteggio dei decessi di persone positive al virus e si tratta del 37esimo fra i residenti in Polesine. Attestando, ulteriormente, un mutamento del quadro generale. «Una situazione preoccupante ammette Compostella , ma non ancora allarmante, perché comunque la maggior parte dei casi sono riconducibili a situazioni note e questo è un elemento importante. Per esempio, fra agosto e inizio settembre ci sono stati due casi, che hanno portato ciascuno, fra contatti, incontri e cene, prima di scoprire la propria positività, a una ventina di contagi ciascuno. Mediamente facciamo 800 tamponi al giorno, quindi c'è anche questo fattore che incide: i positivi li troviamo».

I NUOVI CASI

Ieri ne sono stati scoperti altri quattro: un 79enne bassopolesano, già individuato come contatto di una persona positiva, una 58enne altopolesana, la cui positività è emersa con il tampone eseguito al ritorno da un viaggio all'estero, e due operatori della casa di Cura di Porto Viro, con il numero dei casi riferibili a questo focolaio che cresce a 34, Proprio questo è il fronte più delicato di questa settimana che il direttore generale dell'Ulss ha definito «travagliata».

CASA DI CURA

A degenti e operatori vengono eseguiti tamponi a intervalli regolari: «Il tempo di incubazione sottolinea Compostella va dai 4 ai 7 giorni, per questo vengono ripetuti i tamponi, perché c'è la cosiddetta fase finestra da considerare, oltre ad eventuali ripositivizzazioni. Stiamo dando corso a un'attività di screening periodici intensi per monitorare lo sviluppo di eventuali nuove positività, anche fra i contatti familiari».

PAZIENTI TRASFERITI

Giovedì intanto si è completato il trasferimento di tutti i degenti positivi rimasti nella struttura portovirese al San Luca, tornato a ricoprire il ruolo di polo-Covid provinciale a pieno ritmo. In attesa del completamento del trasferimento deciso per i 5 pazienti che fino a ieri pomeriggio erano ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Rovigo, quattro dei quali arrivati proprio da Porto Viro, Trecenta ospita 15 pazienti, 12 nell'Area medica, tutti provenienti dalla Casa di Cura Madonna della Salute, e 3 nella Terapia intensiva Covid, due dei quali sempre provenienti da Porto Viro. In totale, quindi, 18 dei 20 ricoverati totali sono ascrivibili al cluster portovirese. Giovedì il totale era 22, ma ieri due pazienti sono risultati negativizzati e sono usciti dai reparti Covid: il totale delle guarigioni arriva a 466. Le persone attualmente positive sono 109. Con un'impennata che fa sì che le curve dei grafici risultino pressoché sovrapponibili a quelle della seconda metà di marzo.

SERVIZI OSPEDALIERI

Su Trecenta Compostella sottolinea come «in queste ore siamo stati subissati dalle telefonate, soprattutto di persone che hanno visite prenotate, ma voglio rassicurare tutti: al San Luca, grazie anche ai lavori eseguiti, i percorsi e gli ambienti di degenza, dedicati ai pazienti positivi al Covid, sono separati dai percorsi per l'utenza e tutte le attività vengono svolte regolarmente e in completa sicurezza. Ugualmente sicura è per l'utenza la Casa di Cura di Porto Viro, dove rimane ferma l'attività di ricovero in Medicina e ridotta l'attività del Pronto soccorso, ma va avanti l'assistenza ai degenti e le aree per le visite sono separate da quelle di degenza, dove è stata avviata un'attività di sanificazione tutti gli ambienti a rotazione».

Francesco Campi

